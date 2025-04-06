DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.122.563,33 0,51%

Kemal Memişoğlu'ndan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünü kutladı, başarılarına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:31
Kemal Memişoğlu'ndan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nın 13 dilde 137 ülkede hakikatin sesi olma misyonuna değinerek, "Bir asırdan daha uzun süredir faaliyet yürüten Anadolu Ajansı'nın 'ülkemizin sesini dünyaya duyurma' misyonuna başarıyla devam edeceğine gönülden inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'ndan Duygu Dolu Mesaj

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansı'nın, Milli Mücadele'nin en zorlu dönemlerinde kurulduğunu belirtti. Memişoğlu, bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda emeği geçen herkesi minnetle andığını ifade etti.

Memişoğlu ayrıca, "Bu güzide kurumun tüm çalışanları adına yenilikçi işlere imza attıkları, Anadolu Ajansı ismini yukarıya taşıdıkları başarılı bir yıl diliyorum," sözleriyle Anadolu Ajansı'na olan güvenini yineledi.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars Valisi Ziya Polat'tan Anadolu Ajansı'nın 105. Yılına Özel Kutlama
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
3
İngiltere - İsrail Krizi: İki Milletvekili Alıkonuldu, Siyasi Gerilim Tırmanıyor
4
Ordu'da Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümü Kutlandı
5
Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması
7
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan CHP Lideri Özel'e Sert Yanıt

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor