Kemal Memişoğlu'ndan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Kutlaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nın 105. Yılını Kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, Anadolu Ajansı'nın 13 dilde 137 ülkede hakikatin sesi olma misyonuna değinerek, "Bir asırdan daha uzun süredir faaliyet yürüten Anadolu Ajansı'nın 'ülkemizin sesini dünyaya duyurma' misyonuna başarıyla devam edeceğine gönülden inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu'ndan Duygu Dolu Mesaj

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansı'nın, Milli Mücadele'nin en zorlu dönemlerinde kurulduğunu belirtti. Memişoğlu, bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunda emeği geçen herkesi minnetle andığını ifade etti.

Memişoğlu ayrıca, "Bu güzide kurumun tüm çalışanları adına yenilikçi işlere imza attıkları, Anadolu Ajansı ismini yukarıya taşıdıkları başarılı bir yıl diliyorum," sözleriyle Anadolu Ajansı'na olan güvenini yineledi.