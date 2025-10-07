Kemal Memişoğlu: Yerli GÖKBEY Helikopteri 2026'da Hava Ambulans Filomuzda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ ziyaretinde GÖKBEY helikopterinin 2026'da hava ambulans filosuna katılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:45
Kemal Memişoğlu: Yerli GÖKBEY Helikopteri 2026'da Hava Ambulans Filomuzda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)'ı ziyaret ederek, yerli ve milli GÖKBEY helikopterinin sağlık hizmetlerine entegrasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÖKBEY 2026'da Hava Ambulans Filomuzda

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ tarafından mühendislerimizin tarifsiz emeğiyle geliştirilen yerli ve milli GÖKBEY helikopterinin, 2026 yılında hava ambulans filosunun parçası olacağını bildirdi.

Memişoğlu, GÖKBEY'in daha uzun menzil ve daha fazla hasta taşıma kapasitesiyle tıbbi acil durumlara müdahalede güce güç katacağını vurguladı. Ziyaret sırasında yetkililerle GÖKBEY'in hava ambulans filoya eklenme sürecine ilişkin istişarelerde bulunduğunu aktardı.

Teşekkür ve Beklentiler

Bakan Memişoğlu, 'GÖKBEY helikopterinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyor, acil sağlık hizmetlerinde kullanacağımız GÖKBEY helikopterlerinin nice canın kurtarılmasına vesile olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Memişoğlu ayrıca Savunma Sanayii Başkanı Sayın Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu'na gönülden teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ'ı ziyaret etti. Ziyarette Memişoğlu'na Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da eşilk etti.

