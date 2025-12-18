DOLAR
Kemaliye-Dutluca-Arapgir Yolu 8 Yıldır Bitmiyor: Bölge Halkı Tepkili

2017'de başlayan Kemaliye-Dutluca-Arapgir yolu, Özkar İnşaat tarafından yürütülmesine rağmen 8 yılda tamamlanamadı; bölge halkı tepkili.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:06
Refahiye-Kemaliye-Dutluca-Arapgir güzergâhındaki ulaşım projesi, 2017 yılında başlayan çalışmalara rağmen tamamlanmayarak bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor. Yapım işi, yüklenici firma Özkar İnşaat A.Ş. tarafından yürütülüyor.

Çalışma Durumu

Proje kapsamında yer alan Kemaliye-Dutluca Tünelleri ve Bağlantı Yolları Yapım İşindeki bazı tünellerde kazı ve destek imalatları tamamlandı. Ancak bazı bölümlerde çalışmalar hâlâ devam ediyor ve ilerleme tam anlamıyla sağlanamadı.

Gecikme ve Yerel Tepkiler

Projenin 2022 yılında tamamlanması planlanırken, 2025 yılına gelinmesine karşın yolun bitmemesi, bölge ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, yetkililerden bilgi aldı.

Bölge halkı, yıllardır verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösteriyor ve yolun ne zaman tamamlanacağının netleşmesini, projenin bir an önce bitirilmesini istiyor. Ulaşım olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

