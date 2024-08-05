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Kemalpaşa'da İşten Çıkarılan İşçilerden Protesto Eylemi

İzmir Kemalpaşa'da işten çıkarılan belediye işçileri, haksız çıkarmaları protesto etmek için eylem düzenledi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:15
Kemalpaşa'da İşten Çıkarılan İşçilerden Protesto Eylemi

İzmir Kemalpaşa'da Beşeri Hakların Korunması

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işten çıkarılan belediye işçileri, son dönemde yaşanan işten çıkarmaları protesto etmek için belediye önünde toplandı.

İş İade Talebi ve Protesto Sloganları

Protesto sırasında, işten çıkarılan işçiler "İşimizi geri istiyoruz" yazılı pankart açarak, sloganlar attı. Toplantıya katılan işçiler, çalışma haklarının ellerinden alınmasına karşı seslerini yükseltti.

DİSK Genel İş Temsilcisi Açıklama Yaptı

Grup adına yaptığı açıklamada DİSK Genel İş 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç, işten çıkarılmaların hukuksuz olduğunu ve işçilerin haklarını savunacaklarını belirtti.

Genç, "Cuma günü yaşanan bu olaylar, hiçbir etik kurala uymamaktadır. Birçok işçi arkadaşımız, Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden gelen mesajlarla işten çıkarıldığını öğrendi. Halen içeride çalışan arkadaşlarımızın ise durumlarının ne olacağına dair güvence verilmedi. 163 arkadaşımızın daha iş akdinin feshedileceği bilgisi elde ettik. Bu duruma karşı sonuna kadar direneceğiz." ifadelerini kullandı.

İşten Çıkarılan İşçi Sayısı

Yapılan açıklamalara göre, işten çıkarılan işçi sayısının 127 olduğu belirtildi. İşçiler, haksız yere yapılan bu çıkarmaların sona ermesi için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladılar.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işten çıkarılan belediye işçileri, belediye önünde toplanarak işten...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde işten çıkarılan belediye işçileri, belediye önünde toplanarak işten çıkarmaları protesto etti.

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