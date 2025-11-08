Kemalpaşa'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı — Kaza kamerada

Yayın Tarihi: 08.11.2025 01:50
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 01:50
Kaza detayları

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde Ulucak Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İzmir'den Kemalpaşa yönüne seyreden Z.K. idaresindeki 35 ARY 751 plakalı otomobil ile karşı yönden gelip Kızılüzüm mevkiinde sola dönmeye çalışan S.K. (22) idaresindeki 33 AOS 532 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile yolcu konumundaki dört kişi, hurdaya dönen araçlardan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

33 AOS 532 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan ve zeytin toplama işçisi oldukları öğrenilen S.K. (41) ile D.Y. (55) isimli kadınlar kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücüleri S.K. ve Z.K. ile yaralı yolculardan K.T. ve A.O.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaza anı görüntülere yansıdı

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 33 AOS 532 plakalı kırmızı otomobil cadde üzerinde yol ortasında sola dönüş manevrası yaptığı sırada İzmir yönünden gelen diğer otomobil ile çarpışıyor.

Soruşturma sürüyor.

