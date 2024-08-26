Kemalpaşa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kemalpaşa Orman Yangını Kontrol Altında

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin başarılı karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yangın, Karabel mevkisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı başlamıştı. Durumun ciddiyetini kavrayan yetkililer, derhal harekete geçti.

Bölgeye Hızla Müdahale Edildi

İhbarın alınmasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 12 arazöz, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınsa da, bölgedeki soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ekipler, yangının yeniden alevlenmemesi için titizlikle çalışmalarına devam ediyor.

Kemalpaşa'da çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kemalpaşa'da çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kemalpaşa'da çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kemalpaşa'da çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 12 arazöz, 1 dozer ve 2 yer ekibi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.