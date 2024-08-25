Kemer'de Kuvvetli Fırtına Plajda Hasara Yol Açtı

Kemer'de Fırtına Etkisi

Antalya'nın Kemer bölgesinde, kısa süreli fakat etkili bir fırtına yaşandı. Bu fırtına, sahildeki şezlong ve şemsiyelerin uçmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Kısa süreli yoğun yağışın ardından, sahilde büyük bir rüzgar etkili oldu. Fırtına, bazı plajlarda şezlong, şemsiyeler ve tentelerin havada uçuşmasına sebep oldu. Rüzgarın kuvvetiyle beraber iskele üzerindeki şezlonglar denize düştü.

Tatilcilerin Tepkisi

Fırtınaya hazırlıksız yakalanan tatilciler arasında kısa süreli bir panik yaşandı. Bazıları durumu fark eder etmez, çabucak otellere döndü. Otel çalışanları ise zararı en aza indirmek için sürüklenen şezlongları yüzerek kıyıya ulaştırmaya çalıştı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, Deniz Caddesi'ndeki bir otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aniden bastıran yağış ve fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar, şezlongların denize savrulması, ağaçların sallanması ve tatilcilerin otellere koşması yer aldı. Fırtına nedeniyle bazı otellerin plajlarında da hasar meydana geldi.