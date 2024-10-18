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Kemer'de Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kemer'deki bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı, dumandan etkilenen misafirler hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:24
Kemer'de Otelde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kemer'deki Otel Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan bir otelde, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Olayın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vali'nin Açıklamaları

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının alevli olmadığını belirterek, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını ifade etti. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğu ve yangın merdiveni ile tahliye işlemlerinin başlatıldığını vurguladı. Ayrıca, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını sözlerine ekledi.

Kaymakamın Bilgileri

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yangın esnasında otelde bulunan misafirlere dair önemli bilgiler paylaştı. 550 yatak kapasitesine sahip otelden, yangın sırasında 270 kişinin kendi imkanlarıyla dışarı çıktığını söyledi. Balkonlarında mahsur kalan 48 kişiye ise itfaiye ekipleri tarafından ulaşılması sağlandı.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Solmaz, soğutma çalışmalarının devam ettiğini de ifade etti. Ayrıca, dumandan etkilenen 8 misafirin sağlığının kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

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