Kemer'de Sürat Teknesi Faciası: Rus Turistin Ölümüne Neden Olan Kaptan Tutuklandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada, Çamyuva sahili açıklarında yüzen Linariia Muzipova (42), deniz paraşütü taşıyan sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay yerindeki ilk müdahale ve incelemelerin ardından turistin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Soruşturma ve Tutuklama
Gözaltına alınan tekne kaptanı K.K, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.