Kemer'de Sürat Teknesi Faciası: Rus Turistin Ölümüne Neden Olan Kaptan Tutuklandı

Çamyuva açıklarında deniz paraşütü taşırken çarpılan Rus turist Linariia Muzipova (42) yaşamını yitirdi; olayla ilgili kaptan K.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:34
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen kazada, Çamyuva sahili açıklarında yüzen Linariia Muzipova (42), deniz paraşütü taşıyan sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerindeki ilk müdahale ve incelemelerin ardından turistin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma ve Tutuklama

Gözaltına alınan tekne kaptanı K.K, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

