Kemer'de yabancı uyruklu böcek avcısına 387 bin lira ceza!

Kemer'de, yabancı uyruklu bir kişinin nadir böcekleri avladığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

387 Bin 141 Lira Ceza

Çokçetin, olay yerine ekiplerin gönderildiğini belirterek, "Yapılan incelemeler sonucunda, şahsın 'Myrmeleontidae' familyasından üç türü yakaladığı tespit edildi. Şahsa Çevre Kanunu'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 387 bin 141 lira idari para cezası uygulandı." şeklinde konuştu.

Böcekler Doğal Ortamlarına Bırakıldı



Yakalanan üç nadir böcek, doğal yaşam ortamlarına geri salındı, böylece doğal denge korunmuş oldu.