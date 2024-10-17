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Kemer'deki Endemik Bitki ve Çiçek Türlerine Yönelik Sürdürülebilir Proje

Kemer'de endemik bitki ve çiçek türlerinin korunması için yeni bir proje başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:22
Kemer'deki Endemik Bitki ve Çiçek Türlerine Yönelik Sürdürülebilir Proje

Kemer'deki Endemik Bitki ve Çiçek Türleri Araştırılacak

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yerel ekosistem açısından önemli olan endemik bitki ve çiçek türlerinin korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yeni bir proje hayata geçiriliyor.

Sürdürülebilirlik Odaklı Sosyal Sorumluluk Projesi

Bu proje, Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) ile Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Ela Excellence Resort Otel işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde, Kemer'deki endemik bitki türleri üzerine detaylı çalışmalar yapılacak.

Projenin Hedefleri

ANTOK'un başkanı Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz, bu projede Kemer bölgesindeki nadir bitki türlerinin tespit edilerek haritalandırılacağını açıkladı. Deniz, "Amacımız, nesli tükenme tehdidi altında bulunan türlerin korunmasını sağlamak ve sürdürülebilir turizmi geliştirmektir. Ayrıca, yerel halkın bu konudaki duyarlılığını artırarak bilimsel araştırmalara katkıda bulunmayı hedefliyoruz." diye ifade etti.

Ela Excellence Resort Otel'in Katkıları

Ela Excellence Resort Otel yöneticisi Mehmet Can Akbalık, Kemer'in benzersiz doğal güzellikleri ve endemik bitkileri ile turizm açısından büyük bir değer taşıdığını belirtti. Akbalık, "Bu projeyle doğal ortamlarda endemik bitki türlerinin çoğaltılmasını üstlenecek, böylece hem biyolojik çeşitliliği koruyacak hem de sürdürülebilir turizm ilkesine katkıda bulunacağız." şeklinde konuştu.

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