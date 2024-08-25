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Kemer'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Kemer'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:32
Kemer'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Kemer'de Yıldırımın Sebep Olduğu Orman Yangınları

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yıldırım düşmesi nedeniyle iki farklı noktada orman yangınları meydana geldi. Yangınlar, havadan ve karadan gerçekleştirilen etkili müdahalelerle kontrol altına alındı.

İlk Yangın Kiriş Mahallesi’nde Başladı

Yangının ilk kaynağı, Kiriş Mahallesi'ndeki Çalış Tepesi mevkisinde başladı. Üst üste düşen yıldırımlar, ormanlık alanda hızlı bir şekilde yangının çıkmasına sebep oldu. Olayın ardından, dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 2 uçak, 1 helikopter ve çok sayıda arazöz yer aldı.

Arslanbucak’ta İkinci Yangın Kontrol Altında

Bölgedeki başka bir yangın ise Arslanbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Kemer Orman İşletme Müdürlüğü’nün ekipleri, bu yangına da hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.

Zarar Gören Alan ve Soğutma Çalışmaları

Her iki yangın bölgesinde toplamda yaklaşık 1 dönümlük orman arazisi zarar gördü. Yangın söndürme çalışmalarının ardından, soğutma işlemleri devam etmekte, böylece yeniden alev almasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu iki noktada birden çıkan orman yangınları...

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu iki noktada birden çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu iki noktada birden çıkan orman yangınları...

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu iki noktada birden çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu iki noktada birden çıkan orman yangınları...

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu iki noktada birden çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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