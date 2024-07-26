Kemer Orman Yangınından Sonra Ağaçlandırma Çalışmaları Başladı

Kemer'de Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 2023 yılında meydana gelen orman yangınının ardından yapılan ağaçlandırma çalışmaları hızla ilerliyor. Geçtiğimiz yılın 24 Temmuz'unda Değirmendere mevkiinde çıkan ve 400 hektarlık alanda etkili olan yangın, sadece 5 gün içerisinde kontrol altına alınmıştı.

Ekiplerin Yoğun Çabaları

Kemer Orman İşletme Şefliği ve Kemer Milli Park Şefliği ekipleri, yangının hemen ardından 1100 kilogram kızılçam tohumu ekmiş, bazı alanlarda ise doğal ağaçlandırmanın gerçekleşmesine izin vermiştir. Ayrıca, Değirmendere tarafındaki yasa dışı otlatmayı önlemek amacıyla, 6250 metre uzunluğunda bir tel çit inşa edilmiştir.

Umut Verici Gelişmeler

Bölgeye ekilen tohumların filizlenmesiyle birlikte, doğal yaşam yeniden canlanmaya başlamıştır. Yangından bir yıl sonra, bu olumlu gelişmeler Kemer bölgesinin ekosistemine büyük katkı sağlıyor.

Milli Ağaçlandırma Günü

Bölgenin taşlı kısımlarında, 11 Kasım'da yapılacak olan Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında yeni fidanlar da toprakla buluşturulacaktır. Bu etkinlik, doğanın yeniden canlanması adına önemli bir adım olarak kaydedilmektedir.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki geçen yıl 5 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgeye ekilen tohumlar filizleniyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki geçen yıl 5 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgeye ekilen tohumlar filizleniyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki geçen yıl 5 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgeye ekilen tohumlar filizleniyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki geçen yıl 5 günde kontrol altına alınabilen orman yangınının ardından bölgeye ekilen tohumlar filizleniyor.