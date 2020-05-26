Kemer silah sayılmalı! Yargıtay’dan emsal karar

Yargıtay’dan emsal karar! Silah adam yaralama suçunda silah sayılan maddeler, kumanda, kemer, kül tablası oldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin aldığı kararla İstanbul’da arkadaşını kemerle yaralayan sanık, “kasten yaralama” suçundan hapse mahkum edildi. Kemerle yaralanan kişi, sanığın daha fazla ceza almasını isteyerek kararı temyiz etti. Yargıtay, temyiz talebini yerinde buldu ve yerel mahkemenin kararını bozarak sanığın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılması gerektiğini bildirdi.

Bardakla Vurdu

Malatya’da tartıştığı oğlunun başına bardakla vurarak, yara almasına sebep olan sanığa “silahtan sayılan eşya ile yaralama” suçundan verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Ağaç Dalı ile Darp Etti

Antalya Serik’te yaşanan olayda kız arkadaşını ağaçtan kopardığı dal parçası ile darp eden sanığa “kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası bozularak Yargıtay tarafından, dal parçasının silah sayılması gerektiği belirtildi.

Ayna ile Yaralama

Televizyon Kumandası ile Vurdu

Gebze’de çalışma arkadaşının kafasına ayna ile vurarak, yara almasına sebep olan sanığa “silahtan sayılan eşya ile yaralama” suçundan verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Eskişehir’de yaşanan olayda tartıştığı eşine TV kumandası vuran ve onu darp eden sanığa “kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası bozularak Yargıtay tarafından kumandanın silah sayılması gerektiği ve sanığın “silahla kasten yaralama” suçundan cezalandırılması gerektiği bildirildi.

Kül Tablası ile Darp

İstanbul’da da tartıştığı kardeşinin kafasına kül tablası ile vurarak yaralayan sanığa “silahla kasten yaralama” suçundan verilen hapis cezası ise yine Yargıtay tarafından onandı.

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Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 23:20