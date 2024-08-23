Kemik İliği Kanseri Hastası Kadın Yardım Çağrısının Ardından Tedavi Edildi

Kemik İliği Kanseri Hastası Kadın Tedavi Altına Alındı

İstanbul'da, sosyal medya aracılığıyla yardım çağrısında bulunan 53 yaşındaki Emine Genç, kemik iliği kanseri nedeniyle zor günler geçiriyordu. Yaşadığı sıkıntıları dile getiren Genç, yetkililerden yardım istedi.

Sağlık Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Genç'in çağrısı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden cevap buldu. Sağlık ekipleri, hastanın yaşadığı eve giderek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emine Genç, tedavi sürecine başladı. Tedavi süreciyle ilgili sağlık ekiplerine teşekkür ederek desteklerinden dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Sosyal medyadan kemik iliği kanseri nedeniyle zor durumda olduğunu duyurarak yetkililerden yardım isteyen Emine Genç, tedavi altına alındı.