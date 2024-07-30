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Kenan Işık için AKM'de Anma Töreni Düzenlendi

Usta tiyatrocu Kenan Işık, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı ve sanat camiasından birçok isim bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 12:49
Kenan Işık için AKM'de Anma Töreni Düzenlendi

Kenan Işık için Anma Töreni

Vefat eden usta sanatçı Kenan Işık, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan bir törenle anıldı. Tören, oyuncu Ali Düşenkalkar'ın sunuculuğunda gerçekleştirildi ve saygı duruşuyla başladı.

Bakan Ersoy'un Düşünceleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Kenan Işık'ın sadece tiyatro ve televizyon dünyasında değil, aynı zamanda yazarlık ve yönetmenlik alanında da büyük bir iz bıraktığını belirtti. Ersoy, "Kenan Işık, her zaman sanata olan tutkusuyla ilham kaynağı olmuştur. Bu acı kaybı tüm sanat camiası olarak paylaşıyoruz," dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Hitabı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Işık'ın toplumun her kesimi tarafından sevilen biri olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Babası gibi de bir sanatçıydı. Kentimize sunduğu hizmetlerle de hafızalarımızda yer edecektir," ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Vurguları

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık'ın Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Onun eserleri ve insanlığı, bizleri daima yönlendirecek," dedi.

Kenan Işık'ın Ailesinin Duyguları

Usta sanatçının oğlu Mehmet Işık, babasının insanlara olan sevgisini ve adalet anlayışını dile getirdi. "Babam, her zaman memleketi için çalıştı ve bu görevini başarıyla yerine getirdi," şeklinde konuştu.

Törende, Kenan Işık'ın naaşı helallik dualarının ardından sevenleri tarafından taşındı. Çok sayıda sanat ve kültür dünyasından isimler de törende yer aldı. Kenan Işık, yarın Ankara'da defnedilecek.

Kenan Işık Kimdir?

Kenan Işık, tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da doğdu. Ortaokul yıllarında tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Işık, Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu ve yıllar içinde birçok alanda iz bıraktı. "Kim Milyoner Olmak İster" programıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan Işık, 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası uzun bir tedavi sürecine girdi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşma yaptı.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan...

Beyin kanaması sonucu 10 yıldır komada olan ve hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve sunucu Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi.

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