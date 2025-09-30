Keneyle Mücadele: Doğaya 982 bin 892 Keklik ve Sülün Salındı

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2014-2024 döneminde 982 bin 892 keklik ve sülünü doğaya salarak keneyle biyolojik mücadeleyi güçlendirdi.

Üretim ve salım istasyonları

AA muhabirinin DKMP Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, yaban hayatının desteklenmesi ve korunması amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya'daki istasyonlarda keklik, Samsun, İstanbul ve Gümüşhane'de ise sülün üretimi gerçekleştiriliyor.

DKMP Genel Müdürlüğü, 2014-2024 döneminde Türkiye'nin dört bir yanında 745 bin 692'si keklik, 237 bin 200'ü sülün olmak üzere toplam 982 bin 892 kanatlı yaban hayvanını doğaya saldı. Yılbaşından bu yana yaklaşık 36 bin keklik doğayla buluşturularak Keklik Salım Programı başarıyla tamamlandı. Sülün Salım Programı kapsamında ise yılbaşından bu yana 6 bin sülün doğaya bırakıldı; yıl sonu itibarıyla bu sayının 9 bine çıkarılması hedefleniyor.

Amaç ve biyolojik mücadele

Üretilen kanatlı yaban hayvanlarının doğaya salınmasının temel hedefi, yaban hayatı popülasyonunu desteklemek ve doğal popülasyonlar üzerindeki yırtıcı baskısını azaltmak. Keklik ve sülünler, doğal dengeyi koruyarak kene popülasyonunun azaltılmasına katkı sağladıkları için biyolojik mücadele yöntemi olarak kullanılıyor. Kene vakalarına yönelik devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları çerçevesinde yürütülen çalışmalar da etkin şekilde sürdürülüyor.

Koruma önlemleri ve yaptırımlar

Salım yapılan alanlar, türlerin korunması amacıyla 3-5 yıl ava kapatılıyor. Ayrıca, keneyle biyolojik mücadelede önemli rol oynayan kekliklerin yasa dışı avlanması durumunda idari yaptırımlar uygulanıyor. DKMP Genel Müdürlüğünce belirlenen sınırların dışında avlananlara 4 bin 736 lira idari para cezası kesiliyor.

Yasa dışı keklik avlanması sonucu yaban hayatı ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve popülasyon eksilmesi nedeniyle tazminat da uygulanıyor. Merkez Av Komisyonu kararı kapsamında, her bir kınalı keklik için 4 bin lira, canlı mühre olarak kullanılan keklikler için ise 15 bin lira tazminat bedeli alınıyor.