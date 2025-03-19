Kennedy Suikastı ile İlgili Belgeler Açıklandı

ABD'de Kennedy Suikastıyla İlgili Yeni Belgeler Yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, eski Başkan John F. Kennedy'nin suikastına dair yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belgeler kamuoyuna açıklandı. Bu belgelerin arasında yer alan 1123 belgenin detayları, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesi aracılığıyla erişime sunuldu.

Uzmanlardan Belgeler Hakkında Değerlendirme

Yıllardır tartışma konusu haline gelen Kennedy suikastıyla ilgili yeni belgelerin incelendiği dönemde, analistler, ABD medya kuruluşlarına verdikleri röportajlarda, bu belgelerden hiç beklenmedik bir bilgi çıkma olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Trump'ın Açıklaması ve Kararnamesi

Eski Başkan Donald Trump, açığa çıkarılacak belgelerin kamuoyuyla buluşacağını duyurarak, bunun halkın "on yıllardır beklediği" bir gelişme olduğunu ifade etti. Trump, 23 Ocak tarihinde, Kennedy suikastına dair gizli dosyaların kamuya açıklanmasına yönelik bir kararnamenin imzasını attı.

Buna ek olarak, söz konusu kararname, yalnızca Kennedy'yle sınırlı kalmayıp, kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgelerin açıklanmasını da öngörmektedir.