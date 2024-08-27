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Kennedy ve Gabbard, Trump'ın Seçim Ekibine Katılıyor

Robert F. Kennedy ve Tulsi Gabbard, Donald Trump'a destek vererek seçim ekibine dahil oldular.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 19:31
Kennedy ve Gabbard, Trump'ın Seçim Ekibine Katılıyor

Kennedy ve Gabbard Trump Ekibinde

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışından çekilen bağımsız aday Robert F. Kennedy, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçim ekibine katılacağı duyuruldu. New York Times (NYT) gazetesinin Trump'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kennedy, geçiş sürecinin yönetiminde görev alacak.

Kennedy'nin Açıklamaları

Kennedy, ünlü televizyoncu Tucker Carlson ile gerçekleştirdiği son mülakatta bu durumu doğruladı. "Hükümeti kimlerin yöneteceğinin belirlenmesinde geçiş süreci ekibinde yer almam istendi," dedi.

Tulsi Gabbard'ın Desteği

Diğer yandan, 2020 başkanlık seçimleri sürecinde Demokrat aday adayları arasında yer almış olan Tulsi Gabbard da Trump'a destek vereceğini açıklayarak bu süreçte Kennedy ile birlikte hareket edeceğini belirtti. NYT'ye göre, Gabbard da Trump’ın seçim ekibine dahil olarak Cumhuriyetçi adayla yakın iş birliği yapacak.

2024 Başkanlık Seçimleri

Amerika'da 5 Kasım 2024'te gerçekleştirilecek olan 60. başkanlık seçiminde, mevcut Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump yarışacak.

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