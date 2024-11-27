Kentlerin Liderliğinde İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Çalıştayı Sürüyor

Türkiye Belediyeler Birliği ve Avrupa Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Kentlerin Liderliğinde İklim Değişikliğine Uyum ve Su Yönetimi Çalıştayı" İstanbul Ataşehir'de devam ediyor. Çalıştay, yerel yöneticiler ve akademisyenlerin katılımıyla iklim krizi ve su yönetimi konularını masaya yatırıyor.

Şişli Belediye Başkanı'ndan Kritik Uyarılar

Çalıştayın son gün oturumunda söz alan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul'un çeşitli alanlardaki önemli potansiyeline dikkat çekti. Ancak plansız gelişmenin bu potansiyeli krizlere dönüştürdüğünü belirtti. Şahan, "Kentsel yönetimde ciddi bir yetki karmaşası yaşanıyor. Bu durum, yerel yönetimlerin etkinliğini zayıflatıyor ve krizi derinleştiriyor," ifadelerini kullandı.

Su Yönetiminde Kentlerin Rolü Büyüyor

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gökşen Çapar, kentlerin iklim krizi karşısında hem tehdit hem de çözüm kaynağı olduğunu vurguladı. Çapar, "Dünya genelinde hızla artan kentsel nüfus, su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor," dedi. 1980'lerde 1,7 milyar olan kentsel nüfusun 2050'de 6,4 milyara ulaşacağı öngörüsü, çevresel sorunları daha da derinleştirecek.

Kuraklık ve Taşkın Riskleri Artıyor

Prof. Dr. Çapar, iklim değişikliğinin su kaynağı yönetimini zorlaştırdığına dikkat çekti. Yağış rejimlerindeki değişiklikler ve kuraklık, toprak sertleşmesine neden olduğundan ani yağışların suyun toprağa sızmasını engellediğini ifade etti. Bu durum, sel risklerini artırıyor.

Küresel Su Krizi Üzerine Uyarılar

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Meriç Albay, küresel su krizinin boyutlarına dikkat çekti. Bugün 3,2 milyar insan su sıkıntısı çekerken, bu rakamın 2050'de 5 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Albay, su kaynaklarının azalmasının yanı sıra, su kalitesinin düşmesinin de büyük bir sorun oluşturduğunu kaydetti.

Sürdürülebilir Su Yönetimi için Stratejiler

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden Ayşe Yıldırım Coşgun, iklim değişikliğiyle mücadelede uyum stratejilerinin önemini vurguladı. Coşgun, yerel yönetimlerin kuraklık ve taşkın yönetim planları hazırlamasının gerektiğine işaret ederken, doğa temelli çözümlerin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Tüm bu bilgiler ışığında, kentlerin iklim değişikliği ile mücadelede daha aktif rol alması bekleniyor. Sürdürülebilir su yönetimi için gerekli adımların atılması, hem yerel hem de küresel ölçekte kritik bir gereklilik olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.