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Kentucky'de Fabrika Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Kentucky'nin Louisville kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:27
Kentucky'de Fabrika Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Kentucky'de Trajik Fabrika Patlaması

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde, Givaudan Sense Colour isimli fabrikada meydana gelen patlamada, iki işçi hayatını kaybetti.

Patlama Neden Oldu?

Yiyecek ve içecekler için renklendirici üreten bu fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü patlama gerçekleşti. Patlama, binanın kısmi olarak çökmesine yol açarken, çevredeki evlerin de hasar gördüğü bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, patlama sonrası bölgedeki durumun ciddiyetine dikkat çekerek, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, patlamanın sebebini ve olay sonrasında meydana gelen hasarları belirlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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