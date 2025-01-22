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Kentucky'de Göçmenlere 'Derhal Gidin' Diyen Irkçı Bildiriler Araştırılıyor

Kentucky'de, göçmenlere ülkeyi terk etmeleri yönünde ırkçı bildiriler dağıtan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:51
Kentucky'de Göçmenlere 'Derhal Gidin' Diyen Irkçı Bildiriler Araştırılıyor

Kentucky'de Irkçı Bildiriler Üzerine Soruşturma

ABD'nin Kentucky eyaletinde, son günlerde birçok şehirde, göçmenlere "derhal gidin" yönünde ırkçı bildirilerin dağıtıldığı tespit edildi. Yetkililer, bu bildirileri yayan kişileri bulmak üzere soruşturma başlattı.

KKK Propagandası

Kentucky'de, özellikle muhafazakar nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde, bildirilere yönelik tepkiler artarken, bildirilerde Ku Klux Klan (KKK) üyesi oldukları düşündürülen kişiler tarafından "sınır dışı edilmekten kaçının" gibi ifadelerin yer aldığı belirlendi.

Polis ve Yerel Yönetim Tepkisi

Ludlow Polis Departmanı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Topluluğumuzda dolaşan bu rahatsız edici ve iğrenç KKK propagandasının farkındayız. Bu nefret dolu değersiz bildiri diğer şehirlerde de ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, göçmenlerin bu tür davranışlarla karşılaştıklarında şikayette bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Belediye Başkanı ve FBI ile İletişim

Fort Wright Belediye Başkanı Dave Hatter, olayın kendisi tarafından kınandığını ve bu tür nefret eylemlerine karşı tolerans gösterilmeyeceğini açıkladı. Bellevue Polis Şefi Jon McClain ise bildirilerin ortaya çıkmasından bu yana Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile iletişim kurduklarını duyurdu.

KKK'nın Rolü

Dağıtılan broşürlerde, Kentucky merkezli KKK'nın ürettiği içeriklere yer verilirken, alt kısımda insanlara beyaz üstünlükçü KKK grubuna katılmaya davet edildikleri bilgisine ulaşıldı.

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