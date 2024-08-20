Kenya'da 42 Kadını Öldüren Zanlı Karakoldan Kaçtı

Kenya'da Karakoldan Kaçış Olayı

Kenya'da, 42 kadının öldürülmesiyle suçlanan bir zanlının da aralarında bulunduğu 13 kişi, polis nezaretinden kaçmayı başardı.

Polis Açıklama Yaptı

Kenya Polis Sözcüsü Resila Atieno Onyango, başkent Nairobi'deki Gigiri Polis Karakolu'ndan kaçanların arasında 33 yaşındaki Collins Jumaisi'nin de olduğunu duyurdu.

Kaçan Zanlıların Peşindeler

Olayın ardından güvenlik güçleri, kaçan zanlıları yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

Öldürülen Kadınların Bulunduğu Yer

Nairobi'nin Mukuru bölgesinde, 12 Temmuz tarihinde yapılan incelemelerde, farklı zamanlarda ölü bulunan 9 kişinin cesedi ele geçirildi. Yapılan ön incelemede, cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edildi.

İtirafların Ardından Gözaltına Alınmıştı

Collins Jumaisi, 2022 yılından bu yana aralarında eşinin de bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiği bilgisiyle gözaltına alınmıştı.