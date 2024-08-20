Kenya'da 42 Kadını Öldüren Zanlı Karakoldan Kaçtı

Kenya'da Karakoldan Kaçış Olayı
Kenya'da, 42 kadının öldürülmesiyle suçlanan bir zanlının da aralarında bulunduğu 13 kişi, polis nezaretinden kaçmayı başardı.
Polis Açıklama Yaptı
Kenya Polis Sözcüsü Resila Atieno Onyango, başkent Nairobi'deki Gigiri Polis Karakolu'ndan kaçanların arasında 33 yaşındaki Collins Jumaisi'nin de olduğunu duyurdu.
Kaçan Zanlıların Peşindeler
Olayın ardından güvenlik güçleri, kaçan zanlıları yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı.
Öldürülen Kadınların Bulunduğu Yer
Nairobi'nin Mukuru bölgesinde, 12 Temmuz tarihinde yapılan incelemelerde, farklı zamanlarda ölü bulunan 9 kişinin cesedi ele geçirildi. Yapılan ön incelemede, cesetlerden 8'inin kadın olduğu tespit edildi.
İtirafların Ardından Gözaltına Alınmıştı
Collins Jumaisi, 2022 yılından bu yana aralarında eşinin de bulunduğu 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettiği bilgisiyle gözaltına alınmıştı.