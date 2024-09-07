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Kenya'da Okul Yangını: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti, Ulusal Yas İlan Edildi

Kenya'daki okul yangınında 17 öğrenci hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Ruto, ülke genelinde ulusal yas ilan etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 00:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 00:49
Kenya'da Okul Yangını: 17 Öğrenci Hayatını Kaybetti, Ulusal Yas İlan Edildi

Kenya'da Okul Yangını Trajedisi

Kenya'nın Nyeri bölgesinde meydana gelen trajik olayda, bir okulda çıkan yangında 17 öğrenci yaşamını yitirdi.

Ulusal Yas İlan Edildi

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, yangının ardından ülkede 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Ruto, yaptığı açıklamada, "Böyle hassas dönemde çocukların bu şekilde kaybedilmesi akıl almaz bir trajedidir." diyerek, ailelere başsağlığı diledi.

Olay ve Soruşturma Süreci

Olayın ardından soruşturma başlatıldığını belirten Ruto, "Başkanınız olarak bu trajedinin nasıl meydana geldiği ve neden zamanında yanıt verilmediği gibi zor soruların eksiksiz ve açıkça yanıtlanacağına söz veriyorum. Tüm ilgili kişiler ve kurumlar hesap verecek." ifadelerini kullandı.

Yangın sırasında öğrencilerin uykuda olduğu, 824 öğrencinin yatılı olarak eğitim gördüğü okulda 14 öğrencinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Bu talihsiz olay, Kenya'da 2017 yılında bir okulda meydana gelen ve 9 öğrencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangını yeniden gündeme getiriyor.

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