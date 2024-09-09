Kenya'da Okul Yangınında Ölü Sayısı 21'e Yükseldi

Kenya'daki Trajik Okul Yangını

Kenya'nın Nyeri bölgesinde bulunan bir okulda geçen hafta meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Yangının Ayrıntıları

Ulusal basındaki haberlere göre, 6 Eylül'de çıkan yangın, 10-14 yaş arası 156 erkek öğrencinin kaldığı yatakhanede, öğrencilerin uykuda olduğu bir saatte meydana geldi. Yangın sırasında 17 çocuğun hâlâ kaybol olduğu bildirilmektedir.

Devletin Tepkisi

Yangının ardından Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, ulusal düzeyde üç günlük yas ilan etti. Bu trajik olay, ülkede derin bir üzüntü yarattı.