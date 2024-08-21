Kenya'da Seri Katilin Firarı ve Suçlanan Polisler

Kenya'da Seri Katilin Kaçışı ve Polislerin Suçlamaları

Son günlerde Kenya'da, 42 kadının katili olduğu itiraf edilen Collins Jumaisi Khalusha'nın kaçmasına yardım eden 8 polis memuru açığa alındı. Bu durum, ülkedeki güvenlik sisteminin sorgulanmasına yol açtı.

Firarın Detayları ve Kaçış Yöntemi

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Gigiri Polis Karakolu'ndan, içeriden alınan yardım ile kaçtığı belirtilen Khalusha, 12 kişinin daha firar etmesine olanak sağladı. Kenya Polis Sözcüsü, Khalusha'nın 13 zanlı ile birlikte bu karakolun güvenliğini aşarak kaçtığını açıkladı. Kaçışın, tel örgü çatıyı kesme ve çevre duvarını tırmanma yöntemiyle gerçekleştiği bildirildi.

Khalusha'nın Tanınan Suçları ve İddialar

2022 yılından bu yana en az 42 kadının ölümünden sorumlu tutulduğu belirtilen Khalusha, 14 Temmuz'da evinde EURO 2024 finalini izlerken gözaltına alınmıştı. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, kısa bir süre içinde 9 cesedin bulunduğu ve bunlardan 8'inin kadın olduğu tespit edildi. Bu gelişmeler ışığında, Khalusha'nın avukatı, müvekkilinin bu suçlamaları kabul etmediğini ve itirafının işkence altında yapıldığını savundu.

Soruşturma ve Suçlanan Polislere Yönelik Tepkiler

Kriminal Soruşturma Dairesi Başkanı Muhammed Emin, bu olayın "talihsiz" bir durum olduğunu belirterek, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Polis teşkilatında yaşanan bu durum, kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu ve güvenlik güçlerinin etkinliğini sorgulattı.

Olayların gelişimi ve soruşturmanın sonuçları, Kenya’nın güvenlik politikasının ne denli sağlam olduğunu belirlemek açısından kritik öneme sahip.