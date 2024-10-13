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Kenya'da Vali ve Milletvekili Gözaltına Alındı: 18 Ölü

Kenya'da Tana River Bölgesi'nde yaşanan çatışmalar sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Vali ve milletvekili gözaltında.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:43
Kenya'da Vali ve Milletvekili Gözaltına Alındı: 18 Ölü

Kenya'da Çatışmalar Sonrası Gözaltılar

Kenya'nın Tana River bölgesinde meydana gelen çatışmalar, 18 can kaybına yol açtı. Bu olayların ardından Tana River Bölge Valisi Dhado Godhana ve Galole milletvekili Hiribae Said Buya gözaltına alındı.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Ceza Soruşturmaları Müdürü Mohamed İbrahim Amin, Godhana ve Buya'nın, çatışmalarla bağlantılı ifadeye çağrıldıkları ancak buna uymadıkları için gözaltına alındıklarını açıkladı. Her iki yetkili, halihazırda Makupa Polis Karakolu'nda tutuluyor.

Tana River köylerinde bir haftadır süren çatışmalar, İçişleri Bakanı Kithure Kindiki tarafından tehlikeli ilan edilen bölgelerde, geniş çapta tahribat ve insanların kaçmasına yol açtı. Çatışmalarda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri konuya ilişkin teftişlerini sürdürmekte.

Yetkililer, çatışmaların yol açtığı durumun ciddiyetini vurgularken, daha fazla önlem alınacağına dair bilgiler veriyor.

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