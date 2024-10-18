Kenya'da Yeni Atama: İçişleri Bakanı Kindiki, Devlet Başkanı Yardımcısı Oldu

Kenya'da Önemli Bir Atama Gerçekleşti

Kenya'nın Devlet Başkanı William Ruto, yeni bir atama ile gündeme geldi. İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, Ruto tarafından Devlet Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Meclis Başkanı Duyurdu

Meclis Başkanı Moses Wetangula, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ruto'nun yardımcısını seçtiğini doğruladı. Wetangula, Kindiki'nin Devlet Başkan Yardımcısı olarak milletvekillerinin onayına sunulacağını da vurguladı. Yakın zamanda parlamento onayının yapılacağı bekleniyor.

Önceki Yardımcının Durumu

Ruto’nun bu ataması, mevcut Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua'nın yolsuzluk ve etnik bölünmeleri kışkırtma gibi suçlamalarla görevden alınmasının ardından geldi. Gachagua, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

Kenya'da siyasi dengelerin değiştiği bu günlerde, yeni atama ile birlikte hükümetin gelecekte nasıl bir yön alacağı merakla bekleniyor.