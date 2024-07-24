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Kenya'da Yeni Kabineye Muhalefetten Atamalar

Kenya Devlet Başkanı Ruto, yeni kabinesinde muhalefetten dört isme yer verdi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:28
Kenya'da Yeni Kabineye Muhalefetten Atamalar

Kenya'da Yeni Kabine Oluşumu

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, hükümet karşıtı gösterilerin ardından oluşturduğu yeni kabinesinde muhalefetten dört önemli ismi göreve atadı.

Yeni Bakanların Görevleri

Kenya basınında yer alan haberlere göre, yeni kabinede John Mbadi Finans Bakanı, James Opiyo Wandayi Enerji ve Petrol Bakanı, Hassan Ali Joho Madencilik ve Mavi Ekonomi Bakanı, Wycliffe Oparanya ise Kooperatifler ve Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Bakanı olarak atandı.

Gösteriler ve Gözaltılar

Ruto, aynı zamanda devam eden hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması ve üzerlerindeki suçlamaların geri çekilmesi talimatını da verdi. Bu gösteriler, 18 Haziran'dan bu yana hükümetin vergi düzenlemelerine karşı yoğunlaşmış durumda ve polis müdahaleleri sonucu en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir.

Kabine Feshi

Ruto, 11 Temmuz'da hükümetin üst düzey yenilikler yapmak amacıyla kabineyi feshettiğini ve Dışişleri Bakanı'nın dışındaki tüm kabine üyelerini görevden aldığını kamuoyuna duyurmuştu.

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