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Kenya'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne Diplomasi Çağrısı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, KDC'deki çatışmaların çözümünün diplomasi olduğunu belirtti ve acil toplantı talep etti.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:47
Kenya'dan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne Diplomasi Çağrısı

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında süregelen çatışmalar için diplomatik çözüm çağrısında bulundu.

Yerel basından edinilen bilgilere göre, Ruto, KDC'deki güvenlik durumu ve çatışmalar hakkında yaptığı açıklamalarda, şiddetin sona ermesinin tek yolunun diplomasi olduğunu vurguladı. Durumu 'çok karışık' olarak tanımlayan Ruto, askeri yöntemlerin sorunu çözmeyeceğini, aksine diplomatik yollarla barışın sağlanabileceğini belirtti.

Ruto, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki durumdan çıkışın tek geçerli yolu angajman, diyalog ve istişarelerdir. Eminim ki bu yaklaşım devam edecektir.” diye konuştu.

Ayrıca, Doğu Afrika Topluluğu Başkanı olan Ruto, üye ülkeleri acil toplantıya davet etti. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, yarın gerçekleştirilecek olan toplantıya katılım sağlayacaklarını bildirdi.

KDC'nin doğusundaki isyancı gruplarla başlayan şiddetli çatışmalar nedeniyle 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Özellikle son haftalarda faaliyetlerini artıran 23 Mart Hareketi (M23), bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirdi.

M23'ün Kasım 2021'den bu yana süregelen saldırıları, bölgedeki sivil halka büyük zararlar vererek, Ruanda ile KDC arasında da kriz çıkmasına neden oldu. KDC, Ruanda'yı, bölgelerindeki zengin mineraller için isyancı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda bu iddiaları şiddetle reddediyor.

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