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Kenya'dan Somali'ye Destek Mesajı

Kenya, Somali'ye olan desteklerini sürdüreceğini ve bölgesel barış için iş birliğini artıracağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:01
Kenya'dan Somali'ye Destek Mesajı

Kenya, Somali'ye Destek Mesajı Verdi

Kenya, bölgedeki barış ve istikrar için Somali'ye olan desteğini sürdüreceğini duyurdu. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Nairobi'de düzenlediği iki günlük resmi ziyaret sırasında Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile bir araya geldi.

İki Liderin Görüşmesi

Görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerden bahsedildi ve Kenya'nın Somali'de barışın sağlanması adına destek vermeye devam edeceği vurgulandı. Devlet Başkanı Ruto, Somalili mevkidaşı Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Kenya'nın Somali ile dayanışma içinde olduğu mesajını iletti.

Güvenlik ve İşbirliği Vurgusu

Açıklamada, Afrika'nın doğusunda bölgesel güvenliğin sağlanmasına yönelik işbirliğinin devam ettirileceği kaydedildi. Ayrıca, Afrika Boynuzu ve genel olarak Afrika'da barış ve istikrarın önemine dikkat çekildi.

Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi

Somali ve Kenya arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına da çeşitli adımlar atılacağı ifade edildi.

İlişkilerin Geçmişi

Somali, 15 Aralık 2020 tarihinde Kenya ile tüm diplomatik bağlarını koparmıştı. İlişkiler, Hint Okyanusu'ndaki deniz sınırı anlaşmazlığı ve Kenya'nın Somali'deki iç işlerine müdahale ettiği iddiaları nedeniyle bozulmuştu. Ancak, Temmuz 2022'de iki ülke ilişkilerini onarma kararı almış ve güvenlik sorunları nedeniyle 2011'de kapanan sınır kapıları geçtiğimiz yıl yeniden açılmıştı.

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