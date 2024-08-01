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Kenya, İstilacı Karga Popülasyonunu Zehirle Azaltmaya Karar Verdi

Kenya, kıyı bölgelerinde etkili olan istilacı karga popülasyonunu zehir kullanarak azaltmayı planlıyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 14:51
Kenya, İstilacı Karga Popülasyonunu Zehirle Azaltmaya Karar Verdi

Kenya, İstilacı Kargalara Karşı Mücadele Başlatıyor

Kenya hükümeti, turistik alanlarda yaygın şekilde görülen ve kırsal alanlarda zarara neden olan istilacı karga popülasyonunu azaltmak amacıyla zehir kullanmaya karar verdi.

Kıyı Bölgeler Hedefte

Özellikle Watamu ve Malindi gibi kıyı şehirlerinde başlatılacak olan bu uygulama, yaklaşık 1 milyon karganın itlaf edilmesini içeriyor. Bu doğrultuda, hükümetin amacı kargaların başkent Nairobi'ye doğru ilerlemesini engellemek.

Uzmanların Görüşleri

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) tarafından yapılan açıklamada, bu karara varılmadan önce çevre uzmanları, kanaat önderleri ve otel sektörü temsilcileri ile uzun süren istişarelerin yapıldığı belirtildi.

Hollandalı kuş uzmanı Jaap Gijsbertsen, BBC'ye verdiği demeçte, "Kargalar, yalnızca kuşlara değil, memelilere ve sürüngenlere de saldırarak, biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor" dedi. Diğer uzmanlar ise kargaların yerli kuşların yumurtalarını hedef aldığını vurguladı.

Çevre Üzerindeki Etkileri

Çevre araştırmacısı Lennox Kirao, "Kargalar, yavruların üzerine saldırarak onları brutal bir şekilde avlıyor" diyerek, kargaların davranışlarının normal kuşlardan çok farklı olduğunun altını çizdi.

Zehir Kullanımı Tartışmalı

İstilacı karga popülasyonunu %50 oranında azaltmak için zarar vermeyen zehir türlerinin kullanılacağı belirtilse de bazı çevreciler bu yönteme karşı çıkıyor. Bu kargaların, 1890'lı yıllarda İngiliz koloni yönetimi tarafından Zanzibar'a getirildiği düşünülmektedir.

Kenya'da ilk kez 1947'de görülen bu kuşların, çöp yığınları etrafında kolonileşerek yayıldığı belirtiliyor.

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