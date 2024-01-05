Kenya vize zorunluluğunu kaldırdı

Kenya, ülkeye girişte vize uygulamasını kaldırdığını açıkladı. Kenya Göç İdaresi Genel Sekreteri Julius Bitok, ülkeye girişte vize muafiyeti kararının alındığını duyurdu. Bitok, alınan karar sonrası, vizesiz giriş yapan ilk yolcuların Jomo Kenyatta Havalimanı'na indiğini belirtti.

Kenya vize zorunluluğunu kaldırdı
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Kenya Göç İdaresi Genel Sekreteri Julius Bitok, ülkeye girişte vize muafiyetinin başladığını duyurdu. Bitok, vizesiz giriş yapan ilk yolcuların Jomo Kenyatta Havalimanı'na geldiğini açıkladı.

Bitok, Kenya'ya gelen ziyaretçilerin Elektronik Seyahat İzni (ETA) sistemine başvurarak vizesiz giriş yaptıklarını söyledi. ETA sistemine şu ana kadar yaklaşık 5 bin başvuru yapıldığını, bunlardan 2 binden fazlasının kabul edildiğini açıkladı.

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