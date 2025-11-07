Kepenek Köyü Sulama Tesisi Tamamlandı: Muş'ta Verim Artışı

Muş İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan Kepenek köyü sulama tesisi çiftçilere açıldı; modern sulama ile su ve zamandan tasarruf sağlanıp tarımsal verim artışı hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:59
Kepenek Köyü Sulama Tesisi Tamamlandı: Muş'ta Verim Artışı

Kepenek Köyü Sulama Tesisi Tamamlandı

Muş İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Kepenek köyü sulama tesisi, köydeki çiftçilerin hizmetine sunuldu. Proje, yerel tarımda verimliliği artırmak ve su kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla hayata geçirildi.

Projenin hedefleri ve faydaları

Kurulan modern sulama sistemi sayesinde üreticiler, tarlalarını daha düzenli ve tasarruflu bir şekilde sulayabilecek. Sistem, hem zamandan hem de sudan tasarruf sağlayarak kırsal ekonomiye katkı sunmayı amaçlıyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, tesisin köy ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Kepenek köyü sulama tesisinin tamamlanmasıyla birlikte bölgemizdeki tarımsal üretim daha verimli hale gelecektir. Çiftçilerimizin modern sulama imkânına kavuşması bizleri memnun etti. Projemiz köyümüze ve üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

