Kepez Belediyesi'nden doğa ile uyumlu 14 bin 497 m² Kepez Hayvan Barınağı

Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne 14 bin 497 metrekare alan üzerine, sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve modern şartlarda yaşayabileceği bir hayvan barınağı inşa ediyor. Proje, Antalya'nın en güvenilir ve kapsamlı yaşam alanlarından biri olarak planlandı ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle saha çalışmaları başladı.

Doğa ile uyumlu ve kapsamlı tasarım

Barınak tamamlandığında, sokak hayvanlarının ihtiyaç duyduğu tüm birimler tek çatı altında toplanacak. Tesiste yönetim binası, veterinerlik, muayene ve tedavi binası, hayvan bakım binası, misafirler için otopark ve etkinlik alanları ile korunmaya muhtaç hayvanlar için üç ayrı barınma alanı yer alacak.

Barınma alanlarının büyüklükleri 402 m², 189 m² ve 198 m² olarak planlanırken, beş ayrı doğal yaşam alanı da 414 m², 500 m², 735 m², 716 m² ve 650 m² ölçülerinde olacak. Açık bakım alanlarının toplamı ise 4 bin 400 m² olarak belirtildi.

Yapısal alan içinde güvenlik kulübesi, yönetim ofisi, veterinerlik muayene ve tedavi alanı, yasaklı ırk bakım evi, enerji tesisi ve kişisel ihtiyaç alanları bulunacak; bu bölümün toplamı 915 m² olarak planlandı.

Başkan Kocagöz yerinde inceledi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Hayvan Barınağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocagöz, projenin önemine dair şu ifadeleri kullandı: “Can dostlarımız bizim için çok kıymetli, onlar için yapabileceğimiz en güzel şey doğal yaşam alanı oluşturmak. Burası Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsis edilen yaklaşık 15 bin dönümlük bir alan. Aşama aşama inşa ediyoruz. Burada hiçbir ağaca zarar verilmedi. Yaklaşık bin 500 hayvan kapasiteli bir barınak olacak. Projelerimizi hazırladık ve çalışmalara başladık. Sokak hayvanlarıyla ilgili kanayan yarayı en kısa sürede sevgiyle saracağız.”

Kocagöz ayrıca, mevcut rehabilitasyon eksikliği nedeniyle sokak hayvanlarının toplanmasında yaşanan sıkıntıların yeni barınakla çözüleceğini vurguladı. Proje, hem hayvan refahını artırmayı hem de kentsel yaşamla doğayı uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

