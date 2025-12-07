Kepez Belediyesi'nden doğa ile uyumlu 14 bin 497 m² Kepez Hayvan Barınağı

Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 14 bin 497 m² alana modern ve doğa uyumlu Kepez Hayvan Barınağı inşa ediyor; yaklaşık 1.500 hayvan kapasiteli olacak.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:59
Kepez Belediyesi'nden doğa ile uyumlu 14 bin 497 m² Kepez Hayvan Barınağı

Kepez Belediyesi'nden doğa ile uyumlu 14 bin 497 m² Kepez Hayvan Barınağı

Kepez Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'ne 14 bin 497 metrekare alan üzerine, sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve modern şartlarda yaşayabileceği bir hayvan barınağı inşa ediyor. Proje, Antalya'nın en güvenilir ve kapsamlı yaşam alanlarından biri olarak planlandı ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle saha çalışmaları başladı.

Doğa ile uyumlu ve kapsamlı tasarım

Barınak tamamlandığında, sokak hayvanlarının ihtiyaç duyduğu tüm birimler tek çatı altında toplanacak. Tesiste yönetim binası, veterinerlik, muayene ve tedavi binası, hayvan bakım binası, misafirler için otopark ve etkinlik alanları ile korunmaya muhtaç hayvanlar için üç ayrı barınma alanı yer alacak.

Barınma alanlarının büyüklükleri 402 m², 189 m² ve 198 m² olarak planlanırken, beş ayrı doğal yaşam alanı da 414 m², 500 m², 735 m², 716 m² ve 650 m² ölçülerinde olacak. Açık bakım alanlarının toplamı ise 4 bin 400 m² olarak belirtildi.

Yapısal alan içinde güvenlik kulübesi, yönetim ofisi, veterinerlik muayene ve tedavi alanı, yasaklı ırk bakım evi, enerji tesisi ve kişisel ihtiyaç alanları bulunacak; bu bölümün toplamı 915 m² olarak planlandı.

Başkan Kocagöz yerinde inceledi

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez Hayvan Barınağı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kocagöz, projenin önemine dair şu ifadeleri kullandı: “Can dostlarımız bizim için çok kıymetli, onlar için yapabileceğimiz en güzel şey doğal yaşam alanı oluşturmak. Burası Orman Bölge Müdürlüğü’nden tahsis edilen yaklaşık 15 bin dönümlük bir alan. Aşama aşama inşa ediyoruz. Burada hiçbir ağaca zarar verilmedi. Yaklaşık bin 500 hayvan kapasiteli bir barınak olacak. Projelerimizi hazırladık ve çalışmalara başladık. Sokak hayvanlarıyla ilgili kanayan yarayı en kısa sürede sevgiyle saracağız.”

Kocagöz ayrıca, mevcut rehabilitasyon eksikliği nedeniyle sokak hayvanlarının toplanmasında yaşanan sıkıntıların yeni barınakla çözüleceğini vurguladı. Proje, hem hayvan refahını artırmayı hem de kentsel yaşamla doğayı uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ’NE 14 BİN 497 METREKARELİK ALAN ÜZERİNE SOKAK...

KEPEZ BELEDİYESİ, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ’NE 14 BİN 497 METREKARELİK ALAN ÜZERİNE SOKAK HAYVANLARININ DAHA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE MODERN ŞARTLARDA YAŞAMALARI AMACIYLA HAYVAN BARINAĞI İNŞA EDİYOR

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ, KEPEZ HAYVAN BARINAĞI'NDAKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE...

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı
2
Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu
3
Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede
4
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
5
İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu
6
Küçükçekmece’de Bâb-ı Âli Sergisi: Matbuatın 100 Yıllık Hafızası
7
Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi