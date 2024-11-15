Kepez'de Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Kepez'de Şaşırtan Temizlik Operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, Kütükçü Mahallesi, 2961 Sokak'ta yaşayan vatandaşların şikayeti üzerine bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Mahalle sakinleri, bahçeden gelen kötü kokular nedeniyle durumu Kepez Belediyesi’ne bildirdi. İhbar sonrasında, belediye ekipleri, ev sahibinin çöpleri toplamaması üzerine zabıta ve polis gözetiminde bir temizlik çalışması başlattı.

Yapılan operasyonda, evin bahçesinden toplamda 3 kamyon dolusu atık çıkartıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ise, çöplerden arındırılan evi ilaçlayarak dezenfekte etti.

Bu durum, Kepez ilçesinde devam eden temizlik çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir evin bahçesinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.