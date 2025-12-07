Kepez’de 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar' Paneli — 5 Aralık'ın 91. Yılı

Kepez’de 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar' paneli düzenlendi

Kepez Belediyesi, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin yıldönümünde "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" temalı panele ev sahipliği yaptı. Etkinlik, Konyaaltı Lions Kulübü işbirliğiyle Antalya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Panelin içeriği ve konuşmacılar

Moderasyonunu Burçin Çakın Boyacı'nın üstlendiği panelde hukukçu ve akademisyenler yer aldı. Konuşmacılar arasında Hukukçu Figen Çalıkuşu ("Erkek Egemen Toplumda Kadın Olmak"), Prof. Dr. Nurşen Adak ("Türkiye’de Kadın Hakları Mücadele ve Kazanımları") ve Av. Pınar Toğaç Bulut ("Türk Kadınının Siyasi Tarihi") bulunuyordu.

Başkan yardımcısının mesajı: "Kadınlar değişirse dünya değişir"

Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın, Başkan Mesut Kocagöz'ün sevgi ve selamlarını ileterek başladığı konuşmada, Atatürk'ün yolunda Cumhuriyet kadınlarının önemine vurgu yaptı. Yalçın, Neşet Ertaş'ın sözlerine atıfla "Kadınlar değişirse dünya değişir. Kadınlar güzelleşirse, dünya güzelleşir" dedi ve Konyaaltı Lions Kulübü'ne iş birliği için teşekkür etti.

Tarihsel katkılar ve siyasi değerlendirmeler

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, kadınların cephede erkeklerle birlikte kurtuluş mücadelesinde önemli rol oynadığını belirtti. Kamacı, Atatürk'ün eğitim devrimiyle birçok kadını yurt dışına gönderdiğini, döndüklerinde ülkeye önemli katkılar sunduklarını söyledi ve kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmelerinin 91. yılını kutladı.

Panel moderatörü Burçin Çakın Boyacı, 91 yıl sonra kadın kotasının hala dolmuyor olmasının üzüntü verici olduğunu ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Boyacı, seçme ve seçilme hakkının sadece bir oy hakkı olmadığını; toplumsal hayatta var oluşun, eşitlik mücadelesinin ve özgürleşmenin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Siyaset ve toplumsal yapı üzerine değerlendirme

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski milletvekili Hasan Subaşı, Atatürk'ün birçok ülkeden önce Türk kadınına bu hakları tanıdığını hatırlattı. Subaşı, kadınların birçok meslek grubunda aktif olduğunu belirtirken, siyasette zaman zaman gerilemeler gözlendiğini, bunun da siyasetin yapısal sorunlarına işaret ettiğini söyledi.

Konyaaltı Lions Kulübü Başkanı Av. Pınar Toğaç Bulut, 5 Aralık ve 8 Mart'ın sıkça yanlış anlaşıldığını belirterek, 1934 öncesi kadınların başlattığı örgütlü hak arayışını hatırlattı ve 5 Aralık'ı asıl kutlanması gereken gün olarak nitelendirdi.

Akademik perspektif: Sorunların ortaklığı ve şiddet verileri

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşen Adak, kadın sorunlarının sadece kadınların değil, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı sorunlar olduğunu vurguladı. Adak, bu sorunların ancak kadın-erkek dayanışmasıyla çözülebileceğini belirtti.

Adak, Türkiye'de şiddet araştırmalarına ilişkin veriler paylaşarak, evli kadınların yüzde 26'sının, boşanmış kadınların ise yüzde 62'sinin psikolojik şiddet gördüğünü aktardı. Ekonomik ve fiziksel şiddet oranlarında da boşanmış kadınların daha yüksek oranda şiddete maruz kaldığını söyleyen Adak, boşanmanın şiddeti bitirmediği; bazen şiddet döngüsünün sürdüğünü ifade etti.

Kapanış mesajı: Erkek egemen toplum eleştirisi

Panelin son konuşmacısı Hukukçu Figen Çalıkuşu, erkek egemen toplumda kadının durumunu değerlendirdi. Çalıkuşu, toplumda kadının bakış açısını anlamanın güçlüğüne değinerek tahrik indirimleri ve yargı süreçleri üzerinden eleştirilerde bulundu. Kadınların cinsiyetçi bir sistem içinde hapsedildiğini savunan Çalıkuşu, Atatürk'ün 5 Aralık'ta kanunun kabulü sonrası sözlerini hatırlattı:

"Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Kanunu, Türk kadınına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir."

Çalıkuşu, Atatürk'ün bu sözünün önemine değinerek, seçme ve seçilme hakkının toplumda geniş dönüşümler yaratma potansiyeline işaret ettiğini ancak bu hedefe henüz tam olarak ulaşılamadığını belirtti.

Panel, 5 Aralık 1934'te Türk kadınlarına tanınan seçme ve seçilme hakkının 91. yılında hem tarihi kazanımların hem de devam eden sorunların tartışıldığı bir platform olarak tamamlandı.

