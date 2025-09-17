Kerala'da Naegleria fowleri (beyin yiyen amip): Bu yıl 19 ölüm, 69 vaka

Sağlık Bakanlığı uyarısı ve artan denetimler

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, "beyin yiyen amip" olarak bilinen Naegleria fowleri'nin sebep olduğu Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) nedeniyle bu yıl 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindustan Times'ın aktardığı açıklamada, Kerala Sağlık Bakanlığının bölgedeki PAM enfeksiyonlarına ilişkin bilgilendirme yaptığı belirtildi. Açıklamada, yıl başından bu yana eyalette 69 kişiye teşhis konduğu ve bunlardan 19'unun enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca enfeksiyonun belirli bir su kaynağından kaynaklanmadığı, vakaların münferit (sporadik) olduğu ifade edilerek, vakaların ardından eyalet genelinde denetimlerin yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

Uzmanlar, enfeksiyonun başlangıçta baş ağrısı, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma belirtileriyle seyrettiğini ve hastalığın yüksek ölüm oranına sahip olduğunu hatırlatıyor.