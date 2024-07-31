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Kerala'daki Toprak Kaymaları: Ölü Sayısı 167'ye Ulaştı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında can kaybı 167'ye çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:46
Kerala'daki Toprak Kaymaları: Ölü Sayısı 167'ye Ulaştı

Hindistan’ın Güneyinde Felaket

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle gerçekleşen toprak kaymalarında can kaybı 167'ye yükseldi.

Açıklamalar ve Gelişmeler

Yerel Press Trust of India haber ajansının bildirdiğine göre, yetkililer Wayanad bölgesinde yaşanan toprak kaymalarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Yaşamını yitirenlerin sayısının 167'e ulaştığı ve 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, kaybolan kişiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Eğitim Kurumları Kapalı

Kerala eyaletinde yas ilan edildiği duyurulurken, şiddetli yağışlar nedeniyle bugün eğitim kurumlarının kapalı olacağı açıklandı.

Ulusal Felaket İlanı

Hindistan Ulusal Kongresi Partisi Başkanı Mallikarjun Kharge, Wayanad'daki toprak kaymalarını bir "ulusal felaket" olarak nitelendirdi.

Altyapıda Ciddi Zarar

Dün meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu, Kerala'da birçok ev yıkıldı ve altyapı ile yollar büyük hasar gördü. Mundakkai ve Chooralmala köylerindeki yüzlerce ev, toprak kaymalarından etkilendi.

Başbakan’ın Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dualarım, yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle" ifadesini kullanarak, yaşanan felakete duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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