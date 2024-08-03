Kerala'daki Toprak Kaymaları: Ölü Sayısı 358'e Yükseldi

Kerala'da Toprak Kaymaları Felaketi

Hindistan'ın güneyinde bulunan Kerala eyaleti, etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 358'e çıktığını açıkladı. India Today kaynaklı haberlere göre, eyalet yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde halen kayıp kişilerin bulunması için yürütülen faaliyetlerin devam ettiğini bildirdi.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Kayıp Sayısı

Yetkililerin açıklamalarına göre, bölgede hala 200'den fazla kayıp kişi olduğu değerlendiriliyor. Hindistan ordusu ise, enkaz altında kalanların bulunması için bölgeye arama radarları göndermiş durumda.

Resmi İtiraz ve Yardımlar

Kongre Partisi Milletvekili Shashi Tharoor, olayla ilgili Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah'a bir mektup yazarak bölgedeki toprak kaymaları nedeniyle ulusal felaket ilan edilmesini talep etti. 30 Temmuz'da başlayan yağışlar, Chooralmala köyündeki 200'den fazla evin yıkılmasına yol açtı.

Başbakan'ın Mesajı ve Askeri Harekat

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu trajik olayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle." mesajını paylaştı.

Olası bir felaketin etkisi nedeniyle, 1 Ağustos'ta bölgede 1500 askerin görevlendirildiği belirtildi. Ayrıca, eyalet genelinde 8,300'den fazla kişi yardım kamplarına tahliye edildi.

Yağış Uyarıları Devam Ediyor

Hindistan Meteoroloji Dairesi, afetin yaşandığı alanlarda önümüzdeki günlerde daha fazla yağış olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.