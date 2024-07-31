Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kerala'daki Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 148'e Ulaştı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 08:55
Kerala'daki Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 148'e Ulaştı

Kerala Eyaletinde Yaşanan Felaket

Hindistan'ın güneyinde bulunan Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymaları sonucu ölü sayısı 148'e yükseldi. Yetkililer, özellikle Wayanad bölgesinde gerçekleşen toprak kaymalarına dair güncel bilgileri paylaştı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kerala eyalet yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarına Hint ordusundan 600 askerin katıldığını açıkladı. Eyalette yas ilan edilirken, kaybolan yüzlerce kişi için umutlu arama çabaları sürüyor. Ayrıca, bölgede etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle eğitim kurumlarının bir süre kapalı kalacağı duyuruldu.

Siyasi Tepkiler ve Ulusal Felaket Tanımlaması

Hindistan Ulusal Kongresi Partisi Başkanı Mallikarjun Kharge, Wayanad'daki durumu "ulusal felaket" olarak nitelendirerek, olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Altyapıda Ciddi Hasar

Şiddetli yağışların ardından, Kerala'da yüzlerce evin yıkıldığı ve yollar ile diğer altyapının büyük zarar gördüğü bildirildi. Özellikle Chooralmala köyünde 200'den fazla evin hasar gördüğü ifade edildi.

Başbakan Modi'nin Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle," şeklinde duygularını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Telefon hattı Vodafone, Turkcell, Türk Telekom olanlar! Başvuranlara 15 günde para iadesi var!

İlk kez ev alacaklara devlet kıyağı! 2025'te tamamen değişiyor: Konut kredilerinde yeni dönem

Opel piyasaya meydan okudu! Yeni modelinde fiyatı dibe çekti: Bayiler tıklım tıklım

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...

İlk kez ev alacaklara devlet kıyağı! 2025'te tamamen değişiyor: Konut kredilerinde yeni dönem

Opel piyasaya meydan okudu! Yeni modelinde fiyatı dibe çekti: Bayiler tıklım tıklım

Telefon hattı Vodafone, Turkcell, Türk Telekom olanlar! Başvuranlara 15 günde para iadesi var!

Araç sahiplerine son çağrı! Büyük gün geldi çattı: Çok büyük cezası var