Kerala'daki Toprak Kaymalarında Ölü Sayısı 148'e Ulaştı

Kerala Eyaletinde Yaşanan Felaket
Hindistan'ın güneyinde bulunan Kerala eyaletinde, şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymaları sonucu ölü sayısı 148'e yükseldi. Yetkililer, özellikle Wayanad bölgesinde gerçekleşen toprak kaymalarına dair güncel bilgileri paylaştı.
Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Kerala eyalet yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarına Hint ordusundan 600 askerin katıldığını açıkladı. Eyalette yas ilan edilirken, kaybolan yüzlerce kişi için umutlu arama çabaları sürüyor. Ayrıca, bölgede etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle eğitim kurumlarının bir süre kapalı kalacağı duyuruldu.
Siyasi Tepkiler ve Ulusal Felaket Tanımlaması
Hindistan Ulusal Kongresi Partisi Başkanı Mallikarjun Kharge, Wayanad'daki durumu "ulusal felaket" olarak nitelendirerek, olayın ciddiyetine dikkat çekti.
Altyapıda Ciddi Hasar
Şiddetli yağışların ardından, Kerala'da yüzlerce evin yıkıldığı ve yollar ile diğer altyapının büyük zarar gördüğü bildirildi. Özellikle Chooralmala köyünde 200'den fazla evin hasar gördüğü ifade edildi.
Başbakan Modi'nin Mesajı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dualarım yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle," şeklinde duygularını ifade etti.