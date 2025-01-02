Kerç Boğazı'ndaki Tanker Kazasında 2,400 Ton Petrol Sızdı

Kerç Boğazı'ndaki Büyük Petrol Sızıntısı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Karadeniz'de meydana gelen fırtına nedeniyle 15 Aralık tarihinde Volgoneft-212 ve Volgoneft-239 tankerlerinde yaşanan iki ayrı kazadan sonra yaklaşık 2,400 ton petrol'ün denize sızdığını açıkladı.

Kazaların Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazaların Kerç Boğazı'nda etkili olan kötü hava koşulları sonucu gerçekleştiği vurgulandı. Kazaya karışan gemilerde dört akaryakıt tankının olduğunu belirten uzmanlar, sızan akaryakıt hacminin ilk tahminlerden oldukça az olduğunu ifade etti.

Çevresel Etkiler ve Temizlik Çalışmaları

Sızıntının özellikle Rusya'nın Temryukskiy ve Anapa bölgelerindeki doğal yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi. Krasnodar bölgesinin sahillerinde, yetkililer ve gönüllüler, sızan petrolü temizlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın yürüttüğü temizleme ve kurtarma çalışmalarına 4,000 gönüllü destek veriyor.

İlk Tahminler ve Acil Durum İlanı

Başlangıçta, tankerlerden toplam 4,000 ton petrol sızıntısı beklendiği ifade edilmişti. Oluşan çevre kirliliği nedeniyle bölgedeki acil durum durumu ilan edildi.