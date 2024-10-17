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Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin Üzerine Cesur Açıklaması

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Filistin'deki çatışmalarla ilgili sesini duyurdu, uluslararası destek aldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:01
Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin Üzerine Cesur Açıklaması

Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin Üzerine Cesur Açıklaması

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’in Benfica takımında forma giyerken, Filistin'de yaşanan trajediyi konu alan bir sosyal medya paylaşımı yaparak uluslararası çapta dikkat çekti.

Sosyal Medyadaki Etkisi

Aktürkoğlu'nun X platformunda yaptığı bu paylaşım, sadece Türkiye değil, dünya genelinden 8 milyondan fazla etkileşim aldı. 30 binden fazla kişi bu içeriği paylaştı ve 150 binden fazla beğeni alarak dikkatleri üzerine çekti.

Uluslararası Destek

Futbolcunun açıklamaları, yabancı kullanıcılar tarafından da desteklendi. Özellikle bazı yorumlarda Aktürkoğlu’nun cesareti vurgulandı. Bu yorumlardan bazıları şöyleydi:

  • "Soykırıma karşı konuşan bazı futbolcular kadro dışı bırakıldı. Dolayısıyla Aktürkoğlu'nun açıklaması cesur."
  • "Aktürkoğlu yetenekli bir oyuncu ama aynı zamanda cesur. Orta Doğu'da barış için savaşmalıyız."
  • "Harika bir oyuncu ve harika bir insan."
  • "Bu adama saygım var, ezilenlerin hakkını savunduğun için teşekkürler!"
  • "Normal bir insan, günümüzde nadir bulunan biri."

Açıklamasını Duyurdu

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Herkesin temkinli yaklaşması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Kalperindeki acıyı çok duyuyorum. Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!" ifadelerini kullandı.

Aktürkoğlu'nun bu cesur duruşu, sadece bir sporcu olmanın ötesinde, insanlık adına bir tavır sergilediği anlamına geliyor.

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