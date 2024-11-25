Keremali Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntülerle Muhteşem Manzaralar

Sakarya'da Kar Manzarası

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Keremali Dağını beyaza bürüdü. Hendek ilçesinin güneyi ve Akyazı ilçesinin doğusunda konumlanan 1453 rakımlı Keremali Dağı, kar yağışının ardından harika bir görünüm kazandı.

Doğanın Güzellikleri

Yaylalar, mesire alanları ve Keremali Gölü ile ünlü dağ, bu sezonki kar yağışıyla birlikte adeta bir beyaz cennet haline geldi. Ziyaretçiler, dağın doğal güzelliklerini keşfederken oluşan kartpostallık manzaraların keyfini çıkarıyor.

Havadan yapılan çekimlerle kaydedilen bu muhteşem görüntüler, bölgenin eşsiz doğasını ortaya koydu. Karla kaplı manzaralar adeta göz kamaştırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.