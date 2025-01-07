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Kerimcan Durmaz, Yasa Dışı Bahse Teşvik İddiasıyla Gözaltına Alındı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahse teşvik soruşturması nedeniyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:57
Kerimcan Durmaz, Yasa Dışı Bahse Teşvik İddiasıyla Gözaltına Alındı

Durmaz Hakkında Yasa Dışı Bahis Soruşturması

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahse teşvik iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapıldığına dair sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde, Durmaz hakkında işlem başlattı.

Gözaltı Durumu Açıklandı

Kerimcan Durmaz, bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ünlü fenomenin, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği iddia ediliyor. Soruşturmanın detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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