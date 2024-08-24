Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kerkük İl Meclisi'nin İlk Toplantısına Türkmenlerin Katılmaması

Kerkük İl Meclisi, Türkmenlerin boykotu ile ilk toplantısını gerçekleştiremedi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 18:25
Kerkük İl Meclisi'nin İlk Toplantısına Türkmenlerin Katılmaması

Kerkük İl Meclisi'nin İlk Toplantısı Türkmenler Tarafından Boykot Edildi

Irak'ın Kerkük şehrinde gerçekleşen İl Meclisi'nin ilk toplantısı, Türkmenlerin boykotu nedeniyle gerçekleştirilemedi. Irak Türkmen Cephesi'nden Sevsen Abdulvahid Ceddu, toplantıya katılmadıklarını açıkladı.

Tartışmalı Vali Seçimi ve Yüksek Federal Mahkeme Süreci

Ceddu, Kerkük valiliği seçiminin iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurduklarını hatırlatarak, mahkemenin vereceği kararı beklediklerini belirtti. "Yüksek Federal Mahkeme kararı çıkmadan hiçbir toplantıya katılmayacağız," dedi.

Oylama Süreci ve Boykotun Nedeni

10 Ağustos'ta, Kerkük Vilayet Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Rebvar Taha valilik, Muhammed Hafız ise meclis başkanlığı için destek almıştı. Ancak, Türkmenler ve diğer bazı üyelerin boykotu nedeniyle toplantı etkisiz kaldı.

Kerkük Vilayet Meclisi Üyeleri

Kerkük Vilayet Meclisi, toplamda 16 sandalyeden oluşmaktadır. Boykot, bölgedeki etnik siyasi çekişmelerin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!