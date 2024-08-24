Kerkük İl Meclisi'nin İlk Toplantısına Türkmenlerin Katılmaması

Kerkük İl Meclisi'nin İlk Toplantısı Türkmenler Tarafından Boykot Edildi

Irak'ın Kerkük şehrinde gerçekleşen İl Meclisi'nin ilk toplantısı, Türkmenlerin boykotu nedeniyle gerçekleştirilemedi. Irak Türkmen Cephesi'nden Sevsen Abdulvahid Ceddu, toplantıya katılmadıklarını açıkladı.

Tartışmalı Vali Seçimi ve Yüksek Federal Mahkeme Süreci

Ceddu, Kerkük valiliği seçiminin iptali için Yüksek Federal Mahkeme'ye başvurduklarını hatırlatarak, mahkemenin vereceği kararı beklediklerini belirtti. "Yüksek Federal Mahkeme kararı çıkmadan hiçbir toplantıya katılmayacağız," dedi.

Oylama Süreci ve Boykotun Nedeni

10 Ağustos'ta, Kerkük Vilayet Meclisi'nde gerçekleştirilen oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi Rebvar Taha valilik, Muhammed Hafız ise meclis başkanlığı için destek almıştı. Ancak, Türkmenler ve diğer bazı üyelerin boykotu nedeniyle toplantı etkisiz kaldı.

Kerkük Vilayet Meclisi Üyeleri

Kerkük Vilayet Meclisi, toplamda 16 sandalyeden oluşmaktadır. Boykot, bölgedeki etnik siyasi çekişmelerin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.