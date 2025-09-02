DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
48,04 0,44%
ALTIN
4.642,02 -1,09%
BITCOIN
4.588.662,88 -2,54%

Kerkük'te 2. Hurma Festivali Başladı: Yerli Üreticiler ve Ziyaretçiler Yoğun İlgi Gösterdi

Irak'ın Kerkük kentinde 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 2. Hurma Festivali, Mall Of Kerkük'te yüzlerce üretici ve ziyaretçinin katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 16:46
Kerkük'te 2. Hurma Festivali Başladı: Yerli Üreticiler ve Ziyaretçiler Yoğun İlgi Gösterdi

Kerkük'te 2. Hurma Festivali Başladı

1-5 Eylül tarihleri arasında kent merkezindeki Mall Of Kerkük alışveriş merkezinde düzenlenen festivalin ikincisi, Kerkük ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle açıldı.

Katılım ve sergilenen ürünler

Bağdat'ın yanı sıra Diyala, Salahaddin ve Basra gibi kentlerden gelen yüzlerce hurma üreticisi festivale katıldı. Etkinlikte onlarca hurma türü sergileniyor ve ziyaretçilere yönelik çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival Organizatörü ve Mall Of Kerkük Pazarlama Müdürü Murat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ilkinin geçen yıl düzenlendiğini ve bunu her yıl yaparak geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Can, hurmanın Peygamberimizin en sevdiği meyve olduğunu ve Irak'ın bir kültür mirası olduğuna vurgu yaptı.

Üreticilerin ve ziyaretçilerin değerlendirmeleri

Diyala'dan gelen hurma üreticisi İd Muhammed, festivale beş ayrı hurma türüyle katıldığını ve ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduğunu belirtti. Muhammed, yaklaşık 3 bin paket hurma ile etkinlikte yer aldıklarını aktardı.

Kerküklü ziyaretçi Ahmet Abu İnci ise böyle organizasyonların kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Irak'ta yetişen diğer meyvelerin de benzer festivallerle tanıtılmasını talep etti.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Trafik Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
3
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
4
Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı Anı: Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı
5
Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!
6
Fidan ile Busaidi telefonda görüştü: Filistin ve Gazze gündemi
7
Bahçeli, Hikmet Çetin ile Görüştü: MHP Genel Merkezi'nde Yaklaşık 1 Saat

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter