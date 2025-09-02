Kerkük'te 2. Hurma Festivali Başladı: Yerli Üreticiler ve Ziyaretçiler Yoğun İlgi Gösterdi

Kerkük'te 2. Hurma Festivali Başladı

1-5 Eylül tarihleri arasında kent merkezindeki Mall Of Kerkük alışveriş merkezinde düzenlenen festivalin ikincisi, Kerkük ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle açıldı.

Katılım ve sergilenen ürünler

Bağdat'ın yanı sıra Diyala, Salahaddin ve Basra gibi kentlerden gelen yüzlerce hurma üreticisi festivale katıldı. Etkinlikte onlarca hurma türü sergileniyor ve ziyaretçilere yönelik çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival Organizatörü ve Mall Of Kerkük Pazarlama Müdürü Murat Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ilkinin geçen yıl düzenlendiğini ve bunu her yıl yaparak geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Can, hurmanın Peygamberimizin en sevdiği meyve olduğunu ve Irak'ın bir kültür mirası olduğuna vurgu yaptı.

Üreticilerin ve ziyaretçilerin değerlendirmeleri

Diyala'dan gelen hurma üreticisi İd Muhammed, festivale beş ayrı hurma türüyle katıldığını ve ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduğunu belirtti. Muhammed, yaklaşık 3 bin paket hurma ile etkinlikte yer aldıklarını aktardı.

Kerküklü ziyaretçi Ahmet Abu İnci ise böyle organizasyonların kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Irak'ta yetişen diğer meyvelerin de benzer festivallerle tanıtılmasını talep etti.