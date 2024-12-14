Kerkük'te DEAŞ'a Operasyon: İntihar Eylemcisi Etkisiz Hale Getirildi

Kerkük'te DEAŞ Operasyonunda İntihar Eylemcisi Öldürüldü

Irak'ın Kerkük kentinde, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda DEAŞ terör örgütüne mensup bir intihar eylemcisi etkisiz hale getirildi. Irak Ulusal Güvenlik Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, olay Kerkük'e bağlı Dakuk ilçesinde gerçekleşti.

Açıklamada, daha önce alınan istihbarat doğrultusunda teröristin takip edildiği ve bir markette üzerindeki bomba düzeneğini patlatmak üzereyken güvenlik güçlerince durdurulduğu ifade edildi. Güvenlik güçleri, intihar eylemcisinin üzerindeki bomba düzeneğini patlatmadan müdahale ederek, muhtemel can kaybını önlemeyi başardılar.

DEAŞ, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük kentlerinin bir kısmını ele geçirmişti. Ancak yıllar boyunca düzenlenen operasyonlarla bu bölgeler terör örgütünden geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de 9 Aralık 2017 tarihinde DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Buna rağmen, DEAŞ'ın bu vilayetlerin kırsal bölgelerinde zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ettiği gözlemlenmektedir.