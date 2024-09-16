Kerkük'te DEAŞ'a Yönelik Başarılı Operasyon: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kerkük'te DEAŞ'a Bir Operasyon Daha

Irak'ın Kerkük şehrinde güvenlik güçleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonla 2 intihar eylemcisini öldürdüğünü duyurdu.

Operasyon Detayları

Irak İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, operasyonun Kerkük'ün Penca Ali semti yakınlarında bir şüpheli aracın takibe alınmasıyla başladığı belirtildi. Takip edilen araç üzerinde güvenlik güçleri baskın düzenledi. İntihar Eylemcileri Etkisiz Hale Getirildi

Baskın sırasında, araçta bulunan 2 DEAŞ mensubu intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıların patlaması sonucu olay yerinde hayatlarını kaybettiği kaydedildi. Güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarına aralıksız devam ettiği vurgulandı.

DEAŞ'ın Geçmiş Faaliyetleri

DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetleri ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmişti. Zamanla bu bölgeler güvenlik güçleri tarafından geri alınsa da, terör örgütü hâlâ bazı kırsal alanlarda saldırılar düzenlemekte. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı elde edilen zaferi duyurmuştu ancak örgüt, 7 yıl sonra dahi tehdit oluşturmaya devam ediyor.