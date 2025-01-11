Kerkük'te DEAŞ'ın Gizlenme Yeri Arındırıldı

Irak güvenlik güçleri, Kerkük'ün güneyindeki Zegetun Vadisi'ni DEAŞ'tan arındırdı. Teröristler için artık sığınak yok.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:22
Kerkük'te DEAŞ'ın Gizlenme Yeri Arındırıldı

Kerkük'te Teröristlerden Arındırılan Zegetun Vadisi

Irak güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyonla, Kerkük kentinin güneyinde bulunan Zegetun Vadisi terör örgütü DEAŞ’tan tamamen temizlendi. Bu vadi, uzun yıllar boyunca teröristlerin gizlenme ve Irak güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı için kullandığı bir alan olarak biliniyordu.

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı'ndan Açıklama

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Salih Hırız, basına yaptığı açıklamada, Zegetun Vadisi’nin önemli bir terör sığınağı olduğunu ifade etti. Hırız, "Uzun süre önce bu vadide operasyonlar başlatmıştık ve sonunda bu çalışmaları tamamladık. Vadinin artık terör unsurlarından arınmış olduğunu söyleyebilirim," dedi.

Geleceğe Yönelik Önlemler

Ek olarak, Hırız, vadi içerisinde teröristlerin yeniden yer edinmemesi adına Kerkük Su ve Kanalizasyon Müdürlükleri ile işbirliği içinde tüm kamış ve otların temizlenmesi için çalışma başlattıklarını da açıkladı.

Irak Ordusu'ndan Güvenlik Vurgusu

Kerkük’ün güney güvenliğini sağlayan Irak Ordusu 11. Bölük Komutanı Maad Farac ise, "Burada DEAŞ’lı teröristler yıllarca hayvan ve balık avlayarak gizleniyor, fakat artık onlara burada yer yok," dedi. Farac, bölgeyi tamamen temizlediklerini ve bu vadiyi teröristlerin bir yuvası olmaktan çıkarmak istediklerini belirtti.

Farac, ayrıca vadinin doğal ortamının değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve bölgenin geleceği için umutlu olduğunu ifade etti.

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